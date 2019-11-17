ليبيا – أكد سفير مصر بألمانيا خالد جلال إن ألمانيا كانت لها مبادرة منذ 5 شهور بعقد قمة دولية حول ليبيا بالتعاون مع القيادة المصرية.

جلال وفي مقابلة مع قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية اليوم الأحد أشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حرصت على استشارة القيادة المصرية في مسألة قمة ليبيا باعتبار أن المسألة تمس الأمن القومي المصري بسبب الحدود بين البلدين.

ولفت السفير المصري إلى أنه وتم عقد 3 جولات من المفاوضات وستعقد الجولة الرابعة خلال أيام.

جلال نوّه إلى أن الجانب الألماني أوضح أنه لن يمضي في عقد هذه القمة إلا لو كان الجانب المصري في حالة من الارتياح لأن هناك إدراكا كاملا لمدى أهمية ليبيا لمصر والدور المصري في ليبيا.