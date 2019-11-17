شركة إماراتية تسحب بيانها عن حريق في حقل للطاقة الشمسية

شركة إماراتية تسحب بيانها عن حريق في حقل للطاقة الشمسية

الإمارات العربية – سحبت شركة شمس الإماراتية للطاقة البيان الذي أصدرته، أمس السبت، وأعلنت فيه نشوب حريق في محطة شمس 1 للطاقة الشمسية بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

ووصفت الشركة، اليوم الأحد، البيان المذكور بأنه “غير نهائي”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن الحريق، مؤكدة أن فرق الإطفاء وإدارة الدفاع المدني بأبو ظبي أخمدته، دون أن ترد أنباء عن أي إصابات.

وتمثل “شمس 1” واحدة من أضخم محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتعود ملكيتها إلى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (60%) وشركة توتال (20%) وشركة أبينغوا 20%.

وتصل قدرة هذه المحطة للطاقة الشمسية المركزة 100 ميغاوات، وتم إنشاؤها في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي في مارس 2013، فيما بلغت تكلفة بنائها 600 مليون دولار أمريكي.

المصدر: رويترز + وكالات