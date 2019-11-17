السعودية – وجه تياغو سيلفا قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، انتقادات قاسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد نهاية السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين أمس، بفوز “التانغو” بهدف دون رد.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد بعد مرور 14 دقيقة على بداية اللقاء، بعد حصوله على ركلة جزاء، انبرى لها بنفسه وسددها بقوة على يمين الحارس، لكن أليسون بيكر حامي عرين السامبا نجح في التصدي لها، قبل أن تعود الكرة للساحر الأرجنتيني، الذي وضعها بسهولة داخل الشباك.

وقال سيلفا تعليقا على ركلة الجزاء: “ميسي يستفيد من شعبيته الكبيرة، حيث يحصل على الحماية من جانب الحكام. هذا ليس عذرا أو تبريرا للهزيمة”.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “غلوبو سبورت” البرازيلية: “ميسي يفرض هيبته وسيطرته على الحكام، نتحدث مع بعض اللاعبين في إسبانيا وأخبرونا بذلك أيضا، ليونيل يسعى دائما للسيطرة على المباريات بهذه الطريقة وهذا ليس صحيحا”.

وتابع بالقول: “إذا حدث الأمر نفسه مع كاسيميرو، لن يصدر الحكم أي قرار، نحن رهينة لهذا الوضع، يجب أن يضع الحكام نجومية ميسي خارج الملعب، الجميع داخل المستطيل الأخضر سواسية”.

وختم: “ميسي ليست لديه هذه الميزة في دوري أبطال أوروبا لأن الحكام أكثر صرامة، لكن في إسبانيا ومع الأرجنتين الوضع يختلف تماما”.

المصدر: وكالات