واشنطن – كرمت جمعية أميركا للإعلام الخارجى AAM في حفل العشاء السنوب السابع بواشنطن، الفنانة المصرية يسرا، كأول فنانة مصرية يتم تكريمها بهذا الحدث الذي يستهدف تكريم الأفراد الذين تكشف أعمالهم عن التزام قوى بقيم عالمية ومن يقدرون قوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع.

ونشر حساب منسوب ليسرا على موقع “إنستغرام”، خطابها الذي ألقته باللغة الإنكليزية على هامش تكريمها بجائزة إنجاز الحياة الفخرية، والذي قالت فيه: “يا إلهي سوف أصاب بنوبة قلبية.. شيء عظيم أن أحظى بأصدقاء رائعين وباستقبال حاشد وأناس رائعين مثلكم.. شكراً جزيلاً لهذا الشرف العظيم”.

وأضافت: “هذه قوة الفنون.. هكذا نتواصل حتى لو لم نكن نتقابل أو نتحدث نحن نحب ونحترم بعضنا البعض، هكذا نتواصل من القلب”.

وأختتمت خطابها قائلة: “لا أستطيع شكركم بما يكفي لهذه اللحظة العظيمة من حياتي، تلك اللحظة الرائعة والثمينة، لديَّ كلمات ولكنني لن أقرأها لأنني أود أن أقول أشياء أخرى، أود أن أعلن دعمي لجمعية أميركا للإعلام الخارجي، التي تحاول توحيد العالم بأكمله، وهي بحاجة لدعمنا، لأنها تبذل جهوداً عظيمة لجعلنا بشراً من جديد، لأننا في بعض الأحيان ننسى إنسانيتنا.. شكراً لكم”.

وكالات