صربيا – قام سكان مدينة “يوبي” الصربية، بتسمية ملعب البلدية على اسم المدرب البرتغالي الشهير، جوزيه مورينيو، تقديرا لما فعله مع نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد والمنتخب الصربي.

وكان مدرب ريال مدريد الأسبق، مورينيو، صاحب الفضل في إعادة الصربي ماتيتش إلى تشيلسي في شتاء 2014، وضمه بعد ذلك إلى مانشستر يونايتد، عندما كان مدربا للـ”شياطين الحمر”.

وكشفت صحيفة “تلغراف” المحلية الصربية أن مورينيو سيقوم بزيارة المدينة الواقعة غربي البلاد في أقرب فرصة، وسيتواصل مع السكان المحليين في اليومين المقبلين برسالة فيديو، لتوجيه الشكر لهم على هذه المبادرة الطيبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائد المنتخب الصربي هو من سعى لهذه المبادرة لعلاقته الطيبة بمدربه السابق جوزيه مورينيو.

يذكر أن مورينيو قد أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد في منتصف الموسم الماضي، بعد سلسلة من العروض السيئة، ليحل مكانه مهاجم الفريق السابق، أولي غونار سولشاير.

المصدر: وكالات