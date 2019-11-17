مسقط .. عفو سلطاني عن 332 “نزيلاً” بينهم 142 أجنبيًا

مسقط .. عفو سلطاني عن 332 “نزيلاً” بينهم 142 أجنبيًا

مسقط – أعلنت سلطنة عمان، الأحد، صدور عفو سلطاني عن 332 من نزلاء السجون بينهم 142 أجنبيًا.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، أن السلطان قابوس بن سعيد أصدر اليوم، عفوًا خاصًا عن عدد من نزلاء السجون.

وأشارت إلى أن العفو شمل 332 نزيلاً بينهم 142 أجنبيًا؛ بمناسبة العيد الوطني الـ49 للسلطنة، دون ان تشير الى احكامهم او التهم الموجهة الى اولئك “النزلاء”.

وتحتفل السلطنة، الإثنين، بعيدها الوطني الذي سيشهد عرضًا عسكريًا بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، بحضور السلطان قابوس، قليل الظهور في السنوات الاخيرة.

والعيد الوطني للسلطنة يوافق يوم 18 نوفمبر/تشرين ثان يوم مولد السلطان، فيما بدأ الاحتفال به مع تولي السلطان الحكم عام 1970.

وقابوس بن سعيد، هو صاحب أطول فترة حكم بين الحكام العرب الحاليين، كما أنه يعد ثامن سلاطين أسرة البوسعيد، وينحدر نسبه من أحمد بن سعيد، المؤسس الأول لسلطنة عمان.

الأناضول