“مشروع سكاكا” الأول للطاقة المتجددة الذي يشيد في إطار مبادرة الملك سلمان

“مشروع سكاكا” الأول للطاقة المتجددة الذي يشيد في إطار مبادرة الملك سلمان

السعودية – أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن منطقة الجوف بالمملكة ستدشن أول مشروع للطاقة المتجددة قبل نهاية العام 2019.

وقال محمد بن عبد الله أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، إن “مشروع سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وهو مشروع مستقل لتوليد الكهرباء البالغة قدرته 300 ميغاوات، سيولد طاقة نظيفة كافية لتزويد 45 ألف وحدة سكنية بالكهرباء في منطقة الجوف، بحسب التقديرات، وبقدرة على خفض أكثر من 500 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنويا”.

يذكر أن هذا المشروع هو الأول للطاقة المتجددة الذي يشيد في إطار مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة.

المصدر: وكالات