مصر تخفض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل

مصر تخفض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل

مصر – تستعد الحكومة المصرية لتخفيض بعض أسعار السلع المدرجة على البطاقات التموينية اعتبارا من ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، أمس السبت قوله إن سعر قنينة زيت الطهي سيقل إلى 8.5 جنيه مصري (0.53 دولار) مقابل سعرها الحالي 9.5 جنيه.

وأضاف أن سعر السكر سيقل إلى 8.5 جنيه للكيلوغرام بدلا من 9 جنيهات، بينما سيخفض سعر الأرز إلى 8 جنيهات للكيلو بدلا من 9 جنيهات، وسينزل الدقيق المعبأ إلى 6.5 جنيه بدلا من 6.75 جنيه.

ولم يوضح وزير التموين سبب خفض تلك الأسعار.

وأعادت الحكومة المصرية 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية في أكتوبر الماضي بناء على أمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة التموين قد شطبت هؤلاء المواطنين، في وقت سابق من هذا العام، بعدما بدأت مراجعة منظومة الدعم لإبعاد من تعتقد أن دخولهم مرتفعة بدرجة لا تجعلهم في حاجة للحصول على سلع أساسية مدعومة.

المصدر: رويترز