فرنسا – أشارت تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن روسيا حققت مكاسب مالية خلال العام الحالي من اتفاق دول تجمع أوبك بلس لخفض إنتاج النفط ، أكثر مما استفادت السعودية، وهي أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، حيث تحملت السعودية عبئاً أكبر لخفض الإنتاج.

وأشار التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن السعودية خفضت إنتاجها منذ بدء تطبيق قرار الخفض في بداية العام الحالي، عشرة أمثال خفض إنتاج روسيا. في ذات الوقت ، فإن الفوائد المالية التي حققتها السعودية نتيجة ارتفاع أسعار النفط على خلفية قرار خفض الإنتاج، كانت ثلاثة أرباع الفوائد التي حققتها روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن تقرير الوكالة القول، إن روسيا حققت إيرادات من مبيعات النفط خلال العام الحالي بلغت ستمئة وسبعين مليون دولار يومياً في المتوسط، وهو ما يزيد بمقدار مئة وسبعين مليون دولار على متوسط الإيرادات اليومية في الربع الأخير من الفين وستة عشر، عندما توصلت دول منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، والدول النفطية من خارج المنظمة ومنها روسيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط لأول مرة.

رويترز