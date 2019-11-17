إسبانيا – تدفق المستهلكين وسلوكهم في محلات السوبرماركت على الإنترنت” المنشورة في مجلة “موي نيغوثيوس إي إيكونوميا” الإسبانية، فقد قدمت موراليس سولانا في أطروحتها شرحا لأول نموذج شامل للمتغيرات التي يجب مراعاتها من أجل جعل المستخدمين يشعرون بالارتياح عند تصفح هذه الشركات الإلكترونية.

وفيما يأتي العوامل الأساسية الأربعة التي يجب أن تأخذها هذه المنصات بعين الاعتبار، حتى يكون لدى المستخدمين تجربة مرضية عبر الإنترنت.

تجنب الإفراط في المنتجات

نبهت المجلة إلى أن وجود مجموعة متنوعة من المنتجات من شأنه أن يؤثر على عملية التصفح، إذ يمكن أن يدفع ذلك المستخدمين إلى التخلي عن شراء المنتجات الغذائية عبر الإنترنت.

وبحسب مؤلفة الدراسة، فإن المستهلك يجب أن يدرك أن المواقع التي يتصفحها لا تعرض مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات (العلامات التجارية والأشكال والبدائل وما إلى ذلك)، لأنها إن كانت كذلك، فسيشعر أنه يضيع الكثير من الوقت في القيام بمهمة روتينية، وينتهي به الأمر إلى التخلي عن عملية الشراء برمتها.

كما تشير بعض الدراسات إلى أن المستهلك قد يشعر بالتعب والضجر بعد قضاء أربعين دقيقة في الشراء عبر الإنترنت. وقد أثبتت هذه الدراسة التأثير المباشر لهذا التصور على ولاء المستخدم للتجارة الإلكترونية.

وبحسب الخبيرة فإنه “كلما كان تنوع تشكيلة المنتجات متكيفا مع احتياجات المستهلك، زاد إقباله على متاجر التجزئة على الإنترنت وكرر سلوك الشراء”.