انجلترا – افاد خبراء إن هناك سبب وجيه لبقاء بعض الأحلام في ذاكرتنا لفترة أطول من غيرها، ما يمكن أن يكون علامة على أن الدماغ يحاول إخبارنا بأمر مهم عن حياة اليقظة.

وبهذا الصدد، نشر موقع “ميرور” 9 أحلام شائعة تكشف عن شيء مهم يدور في حياتنا.

1- الغرق

الماء في الأحلام يرمز للمشاعر، لذا إذا حلمنا بالغرق فهذه علامة واضحة على أننا نتخذ قرارات اعتمادا على المشاعر في حياة اليقظة.

2- حلم المنزل

تمثل المنازل التي قد نحلم بها حياتنا الداخلية، ففي حال تلف منزل الأحلام أو تدميره، فهذا يشير إلى أننا لا نهتم بأنفسنا وبأن صحتنا العاطفية في خطر.

3- الطائرات والقطارات والسيارات

إذا وجدت نفسك في سيارة خارجة عن السيطرة في المنام، سواء كنت تقودها أم لا، فهذا يشير إلى أن الأحداث في حياتك الواقعية تتعرض لخطر الخروج عن نطاق السيطرة.

4- الكوارث الطبيعية

يمكن أن تشير إلى مشكلات شخصية خارجة عن السيطرة في الحياة، لذا ينبهنا دماغنا بعدم تجاهلها.

5- الموت أو المرض

يمكن أن ترمز الأحلام التي تموت فيها إلى رغبتك في الهروب من مسؤوليات الحياة وأعبائها. إذا حلمت بموت عرضي، فقد يشير ذلك إلى الحاجة لإجراء تغييرات- إنه رمز لبداية جديدة.

6- الدفن حيا

إذا حلمنا بأننا نُدفن ونحن على قيد الحياة، وشعرنا بالعجز عن الصراخ أو التنفس، فقد يكون ذلك علامة على حدوث “ارتباك أو تعارض في الحياة”. ما يحفز الحاجة إلى إيجاد طريقة للهروب من القيود، والحصول على نظرة جديدة حول المواقف التي نعيشها.

7- العجز عن الحركة

يشير عدم القدرة على التحرك في المنام إلى أنك تشعر بالخنق من تحمل الكثير من المسؤولية، أو أنك غير قادر على التعبير عن مشاعرك الحقيقية. ويتعين علينا في بعض الأحيان اتخاذ قرار بالمضي قدما، حتى لو لم يكن هذا القرار الذي نتخذه في الحياة، مثاليا.

8- توديع الأحباء

إن الحلم بموت شخص نحبه أمر شائع جدا ويمكن أن يكون مريحا أيضا، للأشخاص الذين يعانون من الحزن. وتشير هذه الأحلام إلى أن الحياة ليست كل شيء، والموت قد لا يكون في الحقيقة هو نهاية العالم.

9- الأحلام المتكررة

إذا وجدت نفسك تحلم ذات الحلم مرارا وتكرارا، فلا ينبغي تجاهل ذلك مطلقا، حيث يستخدم الدماغ أسلوب التكرار لإخبارنا بشيء مهم حول النمو الشخصي. وسيتكرر الحلم باستمرار حتى نفهم الرسالة التي يرغب الدماغ بإيصالها لنا.

المصدر: ميرور