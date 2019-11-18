انجلترا – تحدث النوبة القلبية الصامتة من دون أي أعراض واضحة أو في بعض الأحيان دون أي أعراض على الإطلاق، وغالباً ما يتم ظهور أعراض قد لا يلاحظها المرء.

بحسب الخبراء، فإن الدورة الدموية قد تتأثر بالعديد من العوامل الصحية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية، أو جلطة دموية تؤثر سلباً على القلب.

وعلى الرغم من أن النوبات القلبية الصامتة عادة ما تكون أكثر شيوعاً لدى الرجال، إلا أنها عندما تحدث لدى النساء تكون قاتلة في أغلب الأحيان.

بالإضافة إلى ذلك، في أعقاب النوبة القلبية الصامتة، يكون خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أعلى بثلاثة أضعاف.

وتشمل الأعراض الكلاسيكية للنوبة القلبية، ألم في الصدر، وصعوبة في التنفس والتعرق، إلا أن النوبة القلبية الصامتة، تختلف أعراضها، إذ قد تشمل الشعور بالتعب وعدم الارتياح والكسل، إضافة إلى صعوبة بسيطة في التنفس أحياناً، بحسب ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.

وكالات