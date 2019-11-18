وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن “1.3 مليون سفينة.. عدد السفن العابرة للقناة منذ افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية… وإيرادات بلغت 135.9 مليار دولار”، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف أن الإحصائيات المتعلقة بالعام المالي 2018 – 2019 توضح أن حوالي 19 ألف سفينة عبرت القناة بإيرادات بلغت 6 مليارات دولار، واصفا هذه العائدات بأنها في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وحضر وزير الآثار المصري، خالد العناني، الذي أشرف على مشروع ترميم يقع على مقربة في متحف قناة السويس الدولي، المقرر افتتاحه العام المقبل.

وتعتبر قناة السويس أسرع ممر ملاحي للشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة المصرية.

واستثمرت مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشروع توسيع قناة السويس الذي بدأ في عام 2014، وهو أحد المشاريع الضخمة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد المتعثر واستعادة مكانة البلاد كمركز تجاري مهم.