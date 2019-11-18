الأحمر يظلل 6 بورصات عربية في تعاملات الإثنين مع هبوط النفط

الأحمر يظلل 6 بورصات عربية في تعاملات الإثنين مع هبوط النفط

أبوظبي – هبطت 6 بورصات عربية في نهاية تداولات الإثنين، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (12:36 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير/ كانون الثاني بنسبة 1.06 بالمئة أو 67 سنتا إلى 62.63 دولارا للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنسبة 0.92 بالمئة أو 53 سنتا إلى 57.19 دولارا للبرميل

وجاءت بورصة مصر في مقدمة الأسواق الخاسرة، مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.22 بالمئة إلى 14378 نقطة، بضغط عمليات بيع مكثفة للمؤسسات المحلية نالت من أداء الأسهم الكبرى في قطاعات مثل العقار والاتصالات والبنوك.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.86 بالمئة إلى 2682 نقطة، مع هبوط أسهم “أرابتك القابضة” بنسبة 10 بالمئة و”داماك” بنسبة 4.79 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 1.62 بالمئة.

فيما نزلت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5046 نقطة، مع هبوط أسهم “اتصالات” بنسبة 0.73 بالمئة و”دانة غاز” بنحو 0.56 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنسبة 0.26 بالمئة.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1793 نقطة، مع تراجع أسهم “مناجم الفوسفات” بنسبة 1.63 بالمئة و”التجمعات الاستثمارية” بنسبة 0.62 بالمئة و”البنك العربي” بنسبة 0.17 بالمئة.

وهبطت بورصة قطر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 10296 نقطة، مع انخفاض أسهم “الكهرباء والماء” بنسبة 2.59 بالمئة و”بنك الدوحة” بنسبة 0.78 بالمئة و”صناعات قطر” بنسبة 0.39 بالمئة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4085 نقطة، على إثر انخفاض أسهم “العز الإسلامي” بنسبة 3.03 بالمئة و”العمانية للتمويل” بنسبة 2.86 بالمئة و”بنك ظفار” بنسبة 2.33 بالمئة.

في المقابل، ارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.91 بالمئة إلى 8000 نقطة، مدعوما بمكاسب بعض الأسهم القيادية في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وزادت مؤشرات بورصة الكويت، وارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6279 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.08 بالمئة إلى 4712 نقطة، فيما صعد المؤشر العام بنحو 0.22 بالمئة إلى 5748 نقطة.

وأغلقت بورصة البحرين على ارتفاع طفيف بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1501 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 0.82 بالمئة و”عقارات السيف” بنسبة 0.5 بالمئة و”البحرين والكويت” بنسبة 0.36 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 0.91 بالمئة إلى 8000 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 6279 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.17 بالمئة إلى 1501 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.22 بالمئة إلى 14378 نقطة.

دبي: بنسبة 0.86 بالمئة إلى 2682 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 5046 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.26 بالمئة إلى 1793 نقطة.

قطر: بنسبة 0.2 بالمئة إلى 10296 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4085 نقطة.

الأناضول