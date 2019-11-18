اوكرانيا – أعلن قائد القوات البحرية الأوكرانية، إيغور فورونتشينكو، الانتهاء من عملية تسلم واستلام السفن الأوكرانية الثلاث التي احتجزتها روسيا العام الماضي لاختراقها الحدود في مضيق كيرتش.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الاثنين، عن فورونتشينكو قوله أن عملية الاستلام انتهت وسيجري سحبها إلى أوديسا.

وقالت جمهورية القرم الروسية في وقت سابق اليوم، أن السفن الحربية الأوكرانية التي تم احتجازها السنة الماضية بعد انتهاكها لحدود روسيا في مضيق كيرتش، في طريقها إلى المكان المتفق عليه لتسليمها للجانب الأوكراني.

تجدر الإشارة إلى أن حرس الحدود الروسي احتجز في 25 نوفمبر العام الماضي السفن الأوكرانية بعد دخولها للمياه الإقليمية الروسية، وكان على متنها 24 بحارا، تم إطلاق سراحهم في وقت لاحق مقابل إطلاق سراح مواطنين روس احتجزتهم السلطات الأوكرانية في وقت سابق.

المصدر: وكالات