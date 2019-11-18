جنيف – توقعت منظمة التجارة العالمية، الإثنين، بقاء حركة التجارة عالميا دون “المعدلات” في الربع الأخير 2019، وسط توترات تجارية وزيادة الرسوم الجمركية في قطاعات رئيسة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتسعى الولايات المتحدة والصين، عبر جولات المفاوضات، للتوصل إلى حل للخلافات التجارية القائمة بينهما منذ أكثر من عام.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن توقعات قراءة مؤشرها لتجارة السلع سجلت 96.6 نقطة، لكنها ما تزال أقل بكثير من القيمة الأساسية للمؤشر البالغ 100؛ مما يشير إلى مستوى نمو أقل من المتوسط.

وتابع البيان: “تؤكد البيانات الرسمية فقدان الزخم في تجارة السلع الذي توقعه مقياس تجارة السلع في وقت سابق من العام الجاري”.

وفقًا لآخر إحصائيات حجم التجارة الفصلية لمنظمة التجارة العالمية، ارتفاع تجارة البضائع بنسبة 0.2 بالمئة فقط على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، مقابل 3.5 بالمئة في نفس الفترة من 2018.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو التجارة إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.6 بالمئة في تقديرات أبريل/نيسان الماضي.

وأرجعت المنظمة خفض التوقعات إلى”تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحول موقف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة”.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعت منظمة التجارة العالمية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى الجلوس والتفاوض لحل الخلافات بشأن الاتهامات المتبادلة حول تلقي شركتي صناعة الطائرات “إيرباص” الأوروبية و”بوينغ” الأمريكية لدعم حكومي غير قانوني.

وسمحت منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة، مؤخرا، بفرض رسوم استيراد على سلع أوروبية قيمتها 7.5 مليارات دولار، بسبب “دعم غير مشروع” يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة “إيرباص”.

الأناضول