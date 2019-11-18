ليبيا – عقدت اللجنة المعنية بالبرنامج الوطني لتشجيع العودة الطوعية لليبيين المهجرين والنازحين بجمهورية مصر نتيجة للحرب والأحداث التي شهدتها ليبيا أمس الأحد إجتماعاً بالقاهرة.

الاجتماع خلص وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة إلى تشكيل فريق متكامل يضم مندوباًً عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي وجهاز مباحث الجوازات ومجموعة من الأخصائيين الاجتماعيين لحلحلة المشاكل التي يواجهها المهجرين في جمهورية مصر.



ويعتبر هذا البرنامج خطوة للملمة الشمل والتصالح الوطني الشامل وتقديم الخدمات لكافة الليبيين بجمهورية مصر ويأتي في سعي رئيس الحكومة لصون وحماية كرامة المواطن الليبي حيثما وجد.

وحضر الإجتماع وزير الخارجية الدكتور عبدالهادي الحويج ووزير الشؤون الاجتماعية فتحية حامد واللجنة المشكلة لهذا الغرض برعاية رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني.

