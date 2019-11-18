ليبيا – قال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الليبية ببنغازي عز الدين المشنون إن الطائرة حدث فيها عطل أجبر الطاقم على إيصال الطائرة لأقرب مطار وفي ظل إغلاق مطار معيتيقة تم إيصالها لمطار مصراته بالتنسيق مع الطيران المدني والفنيين والإدارة الفنية في طرابلس.

المشنون لفت في تصريح خاص لقناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه تم إرسال الطائرة بناء على هذا التنسيق حيث قام المهندسين من مدينة طرابلس ومصراته بأعمال الصيانة الكاملة نظراً لعدم وجود بعض الإمكانيات والآليات في بنغازي.

وتابع مضيفاً :”بعد إنتهاء أعمال الصيانة أراد الكابتن الإقلاع بالطائرة لكن تم إحتجازه ويقال أن المدعو مساعد مدير مصراته رفض إقلاع الطائرة لذلك نحن نريد توجيه كلمة للعقلاء في مصراته والموجودين هناك بأن الطائرة لا زالت محتجزة في مطار مصراته”.

كما أفاد أن هناك إجراءات تصعيدية لهذا الفعل “المشين” يمكن إتخاذها من قبل السلطة التنفيذية في الدولة برئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أو الهيئة العامة للطيران، داعياً الجميع إلى تغليب لغة العقل والتعقل خاصة أن الطائرة المدنية المحتجزة تقدم الخدمات لجميع الليبيين.