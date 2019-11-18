ليبيا – أعلنت غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا مؤخرا موافقة السفير ريتشارد بي نورلاند على شَغل منصب رئيس فخري بالمنظمة.

السفارة الأمريكية قالت عبر موقعها الرسمي إنه من المتوقع في المستقبل أن تتعاون بعثة الولايات المتحدة لدى وغرفة التجارة الأمريكية الليبية على إقامة أنشطة تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الأمريكية في ليبيا وكذلك تعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والأمريكية.

وصرّحت ديبي هيرست مديرة غرفة التجارة الأمريكية الليبية: “يشرّفنا أنّ السفير نورلاند انضم إلينا في هذا الدور حيث نعمل جميعًا بجد للإسهام بشكل إيجابي في تنمية ليبيا، كما أنّنا نثمّن عاليا دعم السفير نورلاند لجهودنا وكذلك تقديره للقيمة التي يمكن أن تضيفها منظمة مثل غرفة التجارة الأمريكية- الليبية.”

وبدوره،قال السيفر نورلاند:”بما أنّ المجتمع الدولي يعمل من خلال الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في ليبيا، يُسعدني دعم جهود غرفة التجارة الأمريكية- الليبية لتعزيز فرص الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا في قطاعات الطاقة والكهرباء والأمن والرعاية الصحية”. وأضاف قائلا: “إنّني أتطلع إلى العمل مع غرفة التجارة الأمريكية- الليبية لتعزيز المصالح التجارية الأمريكية بهدف المساعدة في تعزيز الناتج الاقتصادي الليبي لصالح جميع الليبيين.”

سكوت إيزنر النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية قالت: “يُسعدنا أن نرى مشاركة السفير نورلاند مع غرفة التجارة الأمريكية- الليبية. وغالبًا ما يخدم السفراء الأمريكيون في هذا الدور ضمن غرفة التجارة الأمريكية حول العالم ويقدّمون رؤى قيمة ودعمًا كبيرا. ونتطلع إلى رؤية الخطوات الاقتصادية التي ستقوم بها ليبيا في السنوات القادمة. ”

وتتمثل مهمّة غرفة التجارة الأمريكية الليبية في ليبيا في دعم دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبية من خلال تقديم مجموعة من الخدمات التجارية لأعضائها وخلق بيئة يمكن لرجال الأعمال الأميركيين والليبيين فيها تحديد مجالات الاهتمام المشتركة المتعلقة بالفرص التجارية في ليبيا والتعاطي معها.