مصر – بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نائب رئيس شركة “مرسيدس بنز” الألمانية، إيكارت فون كلايدن، تطوير نشاط مصر في مجال صناعة السيارات.

وذكر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في مصر أن اللقاء شهد استعراضا لخطط شركة “مرسيدس بنز” للتعاون مع مصر، خاصة في مجال النظم الحديثة وتحديث وسائل النقل الجماعي بوسائلها ومركباتها المختلفة، سواء الكهربائية أو تلك التي تعمل بالغاز.

وأكد رئيس الشركة على مواصلة الحوار البناء لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بالإضافة الي حرص الرئيس المصري على تسهيل عمل الشركات الأجنبية في مصر وتذليل أية عقبات في هذا الإطار.

المصدر: RT