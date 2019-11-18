ليبيا – علق عضو المجلس التسييري بني وليد عمر الدعيكي أمس الأحد على البيان الصادر عن المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة.

الدعيكي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج ” الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إن البيان صدر إستنكاراً لوجود بعض الأشخاص الذين يتعاملون مع مصراته ولا يمثلون مدينة بني وليد.

وأشار إلى أن البيان صدر من قبل المجلس الاجتماعي ورفلة والمجلس التسييري لبني وليد لإستنكار إجتماع هذه المجموعة مع أبناء مصراته في بني وليد.

كما وصف الإجتماع بـ” المهين والجبان” بسبب التعامل مع أشخاص اقتحموا في يوم من الأيام بني وليد المدينة التي تقف دائما ضد الظلم.

يشار إلى أن المجلس الإجتماعي لقبائل ورفلة أصدر بيان تلاهُ الشيخ عقيلة الجمل رئيس المجلس حول رفضهم الإجتماعات التي وصفها بالمشبوهة مع مصراتة داخل وخارج مدينة بني وليد.