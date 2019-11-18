ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبدالمنعم اليسير إن وزير المالية الأسبق حسين زقلام مسؤول بشكل مباشر على تدمير موسسات الدولة الليبية نتيجة المليارات التي صرفها لأمراء المليشيات الإجرامية والجماعات الإرهابية التي سيطرت على مفاصل الدولة بعد توليه منصب وزارة المالية.

اليسير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد أضاف:”بعد أن فعل ما فعل من دمار للدولة الليبية في وقت حرج خدمة في مشروع الاخوان يأتي اليوم ليزرع بذور فتنة التقسيم”.

وأشار إلى أن زقلام واقع تحت سيطرة الاخوان فكريًا وغير قادر على الربط بين الأمور بشكل موضوعي وحقيقي،لافتاً إلى أنه ينتظر الذي يقدم فيه زقلام وكل من كان له دور في تمكين المليشيات من السيطرة على البلاد وايصالها الى الحرب الأهلية للمحاكمة.

رئيس لجنة الأمن القومي رأى أن تصريحات زقلام الأخيرة تكشف أنه يخطط لتقسيم ليبيا ويجب أن تقدم له تهمة الخيانة العظمى.