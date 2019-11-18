كازخستان – أعلن وزير الخارجية الكازخستاني، مختار تليوبردي، اليوم الاثنين، أن “اجتماع أستانا” المقبل حول سوريا من المتوقع أن يعقد في نور سلطان (أستانا سابقا) في أوائل ديسمبر.

وقال تليوبردي إن وزارة الخارجية تنتظر طلبا رسميا من الدول الضامنة – روسيا وتركيا وإيران.

يذكر أن الاجتماع كان مقررا عقده في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لكن عل خلفية اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، تم تأجيله حتى منتصف نوفمبر.

وكانت آخر جولة من مفاوضات “أستانا”، قد جرت في بداية أغسطس الماضي، وشاركت فيها وفود الدول الضامنة، ووفدا الحكومة السورية والمعارضة السورية، كما شارك فيها مسؤولون رفيعو المستوى من الأمم المتحدة، بالإضافة إلى الأردن ولبنان بصفة مراقبين.

المصدر : سبوتنيك