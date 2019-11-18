دبي – أبرمت شركة “مروحيات روسيا” اليوم الاثنين، على هامش معرض دبي 2019 ، اتفاقية مع شركة “توازن” للاستثمار تتضمن الشروط الأساسية لبيع حصة تبلغ 50% في شركة تابعة لها للشركة الإماراتية.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة الروسية مدير شركة “مروحيات روسيا”، أندريه بوغينسكي، ومن جانب الشركة الإماراتية طارق عبد الرحيم الحوسني، وهو الرئيس التنفيذي لمجلس “التوازن” الاقتصادي.

والاتفاقية تتضمن الشروط الأساسية لبيع حصة تبلغ 50% من “BP-Technology”، وهو مكتب تصميم مخصص لصياغة حلول علمية وفنية للطائرات العمودية، بما في ذلك في قطاع الطائرات بدون طيار.

ومن المتوقع أن يتم إكمال الصفقة في نهاية الربع الأول من العام القادم. وسيستثمر الجانبان في الشركة نحو 400 مليون يورو.

وهذا ليس الاستثمار الأول لـ “توازن” في روسيا، فقبل ذلك اشترت الشركة الإماراتية حصة تبلغ 36% في شركة “أوروس” الروسية، المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة، وفي إطار الصفقة استثمرت الشركة الإماراتية 11 مليون دولار.

وتعتبر “مروحيات روسيا” أكبر مصنع للمروحيات المدنية والعسكرية في روسيا، وتدخل الشركة في مجموعة “روستيخ” الحكومية.

يشار إلى أن “توازن” هي شركة إماراتية للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في 2007، وتركز على تطوير الكفاءات التصنيعية والتكنولوجية ونقل المعرفة على المدى الطويل، مع التركيز بشكل محدد على القطاعات الدفاعية.

المصدر: “نوفوستي”