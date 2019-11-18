جزر القمر – اقتحمت جماهير جزر القمر أرضية ملعب مالوزيني التي أقيمت عليها مباراة مصر وجزر القمر، اليوم الاثنين، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021.

وفور إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، توجهت الجماهير المتواجدة في المدرجات، نحو أرضية الملعب بصورة عفوية، للاحتفال بنقطة التعادل التاريخية مع “الفراعنة” وتعزيز صدارة المجموعة السابعة بـ 4 نقاط.

وفشل لاعبو “الفراعنة” في تحقيق الفوز في المباراة الثانية على التوالي، بعد تعادلهم في الجولة الأولى من التصفيات مع المنتخب الكيني 1-1 على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

المصدر: وكالات