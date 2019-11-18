روسيا – أعلن رئيس شركة “روستيخ” المعنية بصناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، أن منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية “إس-400” ستسلم للهند، بحلول عام 2025، مؤكدا أنه تم استلام جزء من قيمة العقد.

وقال تشيميزوف في معرض دبي للطيران 2019 :”لقد بدأنا بالفعل الإنتاج، والعمل جار، وسيتم تنفيذ كل شيء وفقا للجدول الزمني .. وسيتم تسليم المنظومات للهند بحلول عام 2025″.

وأضاف تشيميزوف،”لا أريد تحديد المبلغ، لكن تم سداد جزء منه مقدما”.

ووقعت روسيا والهند في أكتوبر 2018 عقدا بقيمة 5.43 مليار دولار لتوريد 5 أفواج من “إس-400″، فيما تتعرض هذه الصفقة لضغوط من الولايات المتحدة لإلغائها، ولكن دون جدوى.

ولم تستبعد الولايات المتحدة فرض عقوبات على الهند بسبب شرائها منظومة “إس-400” الروسية، الأمر الذي انتقدته القيادة الهندية مرارا.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أن الدفعة الأولى من قيمة الصفقة تبلغ 850 مليون دولار، أي 15٪ من التكلفة الإجمالية، وتم تسديدها في شهر سبتمبر من خلال آلية دفع خاصة مصممة لتجنب العقوبات الأمريكية المحتملة بموجب قانون الولايات المتحدة لمواجهة الخصوم الأمريكيين من خلال العقوبات (CAATSA).

المصدر: إنترفاكس