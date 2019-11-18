فرنسا – حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، البديل المثالي لنيمار دا سيلفا، تحسبًا لرحيل لاعبه البرازيلي في الصيف المقبل.

وحسب صحيفة “الديلي ميل”، فإن باريس سان جيرمان يستهدف ضم الإنجليزي جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني، حال رحيل نيمار عن حديقة الأمراء.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي يستعد لمرحلة ما بعد نيمار، خاصة وأن اللاعب البرازيلي كان يرغب بشدة في العودة لبرشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي.

ونوهت أن سان جيرمان يريد البقاء ضمن أندية نخبة كرة القدم الأوروبية، ولذلك سينافس مانشستر يونايتد على صفقة جادون سانشو.

يشار إلى أن بعض التقارير الصحفية كشفت عن أن بوروسيا دورتموند منفتح لإمكانية بيع سانشو، إلا أنه لن يسمح برحيله بأقل من 100 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: كووورة