وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية الخاصة “يوروبا برس” نقلا عن مسؤولين في الصليب الأحمر أن الشاحنة اقتحمت الحدود قبل فجر اليوم الاثنين واخترقت بوابة معدنية واحدة في الأقل.

واعتقلت الشرطة في وقت لاحق مهاجرين من دول جنوب الصحراء.

ويحاول المهاجرون الذين تجمعوا في المغرب عادة توسيع الأسوار السلكية التي يبلغ طولها 6 أمتار (19.5 قدما) والتي تفصل سبتة عن المغرب، ولكن نادرا ما يحاولون العبور باستخدام السيارات.

وبمجرد الوصول إلى سبتة، عادة ما يتقدم المهاجرون للحصول على حق اللجوء أو ينتظرون فرصة للسفر إلى البر الرئيسي لإسبانيا.

وقالت “يوروبا برس” إن 4 مهاجرين يتلقون العلاج في مستشفى سبتة، بسبب إصابات طفيفة في المعبر.