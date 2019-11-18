موسكو – أعلنت شركة غازبروم الروسية، الإثنين، عن تراجع صادراتها 1.1 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية 2019 حتى منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 169.7 مليار متر مكعب.

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم إن صادراتها خلال تلك الفترة ارتفعت إلى النمسا 33.3 بالمئة و المجر 40 بالمئة وسلوفاكيا 43.2 بالمئة والتشيك 29.1 بالمئة وهولندا 26 بالمئة.

وفي 2018، رفعت الشركة صادراتها من الغاز 3.8 بالمئة إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار متر مكعب.

وتتوقع الشركة أن تنخفض الصادرات إلى 194-198 مليار متر مكعب في نهاية 2019.

وجاء في البيان، أن الشركة رفعت إنتاجها من الغاز بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري إلى 431.9 مليار متر مكعب.

وفي نهاية 2018، زادت الشركة إنتاج الغاز بنسبة 5.6 بالمئة إلى 497.6 مليار متر مكعب

الأناضول