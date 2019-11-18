كوريا ش – أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد، كيم جونغ أون، أشرف بنفسه على مناورات عسكرية نفذتها القوات المحمولة جوا، التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي.

وأوضحت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي وصل إلى مركز المراقبة، وتعرّف على خطة التدريبات، وقاد شخصيا عملية إنزال المظليين.

وأفيد أيضا بأن كيم جونغ أون عبّر عن رضاه الكبير على التنسيق الجيد بين المظليين، ووصفهم بأنهم “مقاتلون حقيقيون وشجعان وموثوق بهم”.

وبانتهاء هذه المناورات العسكرية، أوعز زعيم كوريا الشمالية بإجراء تدريبات مماثلة للوحدات العسكرية المحمولة جوا “بطريقة مفاجئة، ومن غير الالتزام بالقواعد واللوائح، وفي أشد الظروف صعوبة والأقرب إلى المعركة الحقيقية”.

ونُقل عن كيم جونغ أون قوله أيضا إن “التدريبات يجب بالفعل أن تكون مناسبة لرفع استعداد وحدات الجيش الشعبي الكوري للحرب، وكذلك فرصة لاختبار استعداد الوحدات العسكرية وتصنيفاتها”.

المصدر: تاس