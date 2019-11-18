إسبانيا – اقترب البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، من المشاركة بشكل طبيعي في المباريات المقبلة للفريق الملكي، بعد تعافيه من الإصابة.

وتعرض مارسيلو للإصابة خلال المباراة، التي فاز فيها ريال مدريد على جالطة سراي التركي (6-0)، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ريال مدريد سيستأنف تدريباته اليوم الإثنين، في فالديبيباس مقر تدريبات الميرينجي، استعدادًا لمواجهة ريال سوسييداد بالجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وأضافت أن اللاعبين الدوليين سينضمون لتدريبات الريال بشكل تدريجي، عقب نهاية مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن مارسيلو اقترب من أن يكون جاهزًا بشكل كامل، لاسيما وأنه عاد للتدرب مع بقية المجموعة في الأيام الماضية، موضحة أنه خلال التدريب المقبل سيكون اللاعب جاهزًا تمامًا.

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