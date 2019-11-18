انجلترا – يرغب مانشستر سيتي، في التعاقد مع نجم وسط إنتر ميلان، الذي أظهر مستويات مميزة منذ بداية الموسم.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو”، أن إنتر يعمل بالفعل على عملية إعادة شراء ستيفانو سينسي بشكل نهائي من ساسولو، لاسيما وأن اللاعب انضم إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

ولم يشارك سينسي إلا في 22 دقيقة فقط منذ بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما تعرض لإصابة خلال مباراة يوفنتوس بالجولة السابعة من الدوري الإيطالي، غاب على إثرها قبل أن يعود أمام بوروسيا دورتموند بدوري الأبطال، ويتعرض لانتكاسه بعدها في التدريبات.

ولفت إلى أن الإنتر عليه الحذر لأن العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع سينسي، أبرزها برشلونة ومانشستر سيتي.

وتابع الموقع أن السيتي راقب سينسي في الأشهر القليلة الماضية، موضحة أن بيب جوارديولا، مدرب السيتيزنز، يحبه كثيرًا ويعتبره مثاليًا لخطته، ما قد يدفع النادي الإنجليزي لمحاولة قنص اللاعب.

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