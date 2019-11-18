ليبيا – حدد النواب المنشقون والمنقطعون في مجلس النواب غير المعترف به دولياً في طرابلس برئاسة الصادق الكحيلي سقف مرتباتهم كأعضاء في المجلس ليكون الأعلى بين كل المجالس ” المنتخبة منذ 2012

إذاً هي بالوعة جديدة للأموال تنضم إلى بقية البالوعات النهمة هنا وهناك والتي لم تتوقف عن ” البلع ” منذ سنة 2012 كما وصفها المبعوث غسان سلامة ذات مرة في إحدى لقاءاته ماقبل أبريل الماضي.

وحُدد السقف الجديد للمرتب بمبلغ 20 ألف و 224 دينار ليبي بينما كان سقف المرتبات في السابق للمجتمعين في طبرق بالمجلس المعترف به دولياً 16 ألف دينار وأقل من ذلك بقليل للمؤتمر الوطني العام السابق ، لكن المشكلة بالأساس لا تتعلق بالنواب الذين انشقوا عن المجلس الأساسي في طبرق ولكن تتعلق بمن لم يلتحق منهم أصلاً ولم يؤدي أي يمين وتحصل اليوم على مرتب .

وتحصلت صحيفة المرصد على كشوفات من مسؤول في المجلس الموازي بطرابلس تبيّن حصول نواب منقطعين على مرتبات في وقت لم يكونوا فيه أعضاء بالمجلس على الإطلاق طيلة السنوات الأربعة الماضية ولم يحملوا هذه الصفة مطلقاً حتى شهر مايو الماضي .

ومن هؤلاء المنقطعين قيادات في جماعة الإخوان المسلمين ومنهم سعد عساكر الجازوي المسؤول في مكتب مراقب عام الجماعة وزميله علي أبوزعكوك وزير خارجية حكومة الإنقاذ السابقة غير المعترف بها دولياً .

ويخص كشف المرتبات هذا ، شهر أكتوبر المنصرم ، وقد بلغ إجمالي المخصص تقريبياً 828 ألف دينار ليبي عن هذا الشهر بواقع 20 ألف في الشهر باستثناء من تقاضى أكثر من ذلك نتيجة عدم تقاضيه أشهر سابقة .

وفي ذات السياق يشير هذا الكشف إلى أن عدد النواب المجتمعين في طرابلس لا يتجاوز سقف الـ50 فرد بعكس ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن تجاوزهم الـ100 وحصولهم على النصاب الدستوري والقانوني الصحيح الذي يخولهم إتخاذ القرار وعقد الجلسات .

ويقول الإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة المنتخب منذ 2012 بالمؤتمر العام السابق ، أن هذا المجلس الموازي في طرابلس هو المجلس الصحيح وفق الإتفاق السياسي لكن روايته تصطدم بواقع أن الإتفاق نفسه ينص على عودة النواب المنقطعين يوم توقيع الإتفاق نهاية 2015 إلا أن الكثيرين منهم لم يعترفوا بصفاتهم النيابي المنزوعة ولازالت حتى مايو 2019 .

المرصد – خاص