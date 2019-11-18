العراق – أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأول من أكتوبر، لم تتسبب بأي ضرر على إنتاج وتصدير النفط العراقي.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن “الإنتاج النفطي للعراق وعمليات تصدير النفط، ما زالت مستمرة ومستقرة، ولم يلحق بها أي ضرر بسبب الاحتجاجات، رغم أن هناك بعض المواطنين تظاهروا بالقرب من حقول نفطية”.

وأضاف “وجدنا أن المتظاهرين حريصين جدا على عدم المساس بالحقول النفطية، وكانوا يطالبون بالوظائف والخدمات وهذا حقهم”، مبينا أن “ما يحدث هو قطع للطرق المؤدية إلى بعض الحقول”.

وشهدت الأيام الماضية تظاهر المئات من سكان محافظة البصرة بالقرب من الحقول النفطية، لكنهم لم يتعرضوا لها.

المصدر: RT