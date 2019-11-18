ليبيا – تابع وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة اليوم الأثنين خلال زيارة ميدانية له لعدد من المدارس ببلدية طرابلس المركز سير العملية التعليمية وحضر جانباً من حصص دراسية فعلية مع بداية العام الدراسي الجديد.

الجولة التي قام بها رفقة مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز عبد اللطيف أغا شملت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوازره كل من مدرسة محمد بن عثمان ومدرسة الصديقة ومدرسة ان الهيثم.

وخلال كلمة له وجهها للتلاميذ من داخل فصل دراسي بمدرسة ابن الهيثم، أكد على ضرورة الجد والأجتهاد منذ اليوم الأول مع بداية الدراسة وإن الوزارة ستولي الطلاب المتوفقين والعناصر التربوية والتعليمية المتميزة والمدارس المتفوقة إهتماماً كبيراً هذا العام.

وبيّن بأنها عاكفة على إعداد جملة من جوائز التميز والتفوق في جل المجالات وعلى مختلف المستويات، مشيداً بالمعلم ودوره في بناء المجتمع وبالمعلمين الوطنيين الشرفاء في انتظام ونهضة وتطور العملية التعليمية.

وأكد بأن نجاح العملية التعليمية هو مفتاح السر لحلحلة مختلف أزمات الدولة الليبية ونبه على المعلمين بضرورة بث روح حب الوطن والولاء والإنتماء في نفوس الطلاب منذ الصغر .

وفي جانباً من جولته الوكيل على عملية توزيع الكتب المدرسية علي الطلاب وتأكد من استلام الطلاب للكتب، مطالباً إدارة المدرسة بضرورة العمل الجاد والمتابعة الفنية المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية والعمل على نشر الجدول المدرسي على لوحة الإعلانات.