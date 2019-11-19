إيران – طلب الاتحاد الأوروبي، امس من السلطات الإيرانية ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات المتواصلة على رفع أسعار الوقود، فيما حث المحتجين على التمسك بسلمية احتجاجاتهم​​​.

وقال ناطق باسم الاتحاد، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، إن “الاحتجاجات العنيفة في إيران قد تسببت، للأسف، في وقوع العديد من الخسائر في الأرواح، وإصابة العديد من الأشخاص”.

وتابع: “يتوقع الاتحاد الأوروبي من قوات الأمن الإيرانية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات، وكذلك أن يبقي المحتجون المظاهرات سلمية”.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية احتجاجات واسعة منذ الجمعة الماضي، اعتراضا على قرارات حكومية برفع أسعار الوقود.

جدير بالذكر أن عشرات القتلى سقطوا في الاحتجاجات، علما أنه لم تصدر إحصاءات رسمية حول عدد القتلى والمصابين بين المحتجين.

وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين.

المصدر: وكالات