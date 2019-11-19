ليبيا – كشف وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج عن عزم الحكومة تفعيل قانون العفو العام على كل من لم تتلوث يده بالدماء من عائلة معمر القذافي وغيرهم، مضيفاً أنه تم إطلاق برنامج لدعوة كافة الأسر الليبية للعودة إلى وطنهم مرة أخرى.

الحويج قال خلال إستضافته عبر برنامج “حضرة المواطن” الذي يذاع على قناة “الحدث اليوم” أمس الإثنين وفقاً لمانقلته وكالة “أرم نيوز” إن الحكومة لن تلزم المهاجرين الليبيين العائدين بأي شروط فمن يريد العودة للحياة العسكرية فأهلاً به وليبيا لكل الليبيين”.

ولفت إلى أن السفارة الليبية سوف تتكفل بنقل الليبيين إلى ديارهم وسداد أي غرامات وقعت عليهم بجانب توفير العلاج الطبي لأي مريض، مبيناً أن الدولة ستجري جلسات استماع مع كافة مواطنيها في خطوة لتأسيس دولة ليبيا الجديدة على نهج من الديمقراطية والحرية التي ستمنح الحق لكل من تنطبق عليه شروط الترشح للرئاسة حتى إن كان سيف القذافي واحداً منهم.

وقال إن ليبيا تعيش فوضى انتشار السلاح في يد الإرهابيين والميليشات وأن كرامة المواطن تهان على أرضه ويعيش في حزن دائم، معتبراً أن الشعب لن يقبل بتقسيم بلاده وأن ليبيا ستعود مرة أخرى بلداً للأمن والأمان.

كما أضاف أن مجلس النواب رفض الاعتراف بحكومة فائز السراج مرتين وهو ما جعلها تدخل في “زواج غير شرعي” مع المنظمات الإرهابية في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان حسب تعبيره، مشدداً على أنه تم رصد الثروة الليبية المنهوبة بدقة والتي تقدر بمئات مليارات الدولارات في البنوك الخارجية.

وأفاد الحويج أنه كان في زيارة لدولة بلجيكا منذ فترة قريبة بخصوص هذا الشأن لاسترداد أموال الشعب الليبي.

وأكد أن الدور المصري مهم للغاية في حصول الشعب الليبي على حقوقه واسترداد الأموال المنهوبة، داعياً الخارجية المصرية بالسماح للعمالة المصرية للتحرك براً وجواً للمساهمة في إعمار ليبيا وإعادة النظر بإعادة فتح القنصلية المصرية في بنغازي.