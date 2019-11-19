ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع كل من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم ونائب رئيس لجنة العطاءات العامة ورئيس لجنة العطاءات الفرعية للشراء الخارجي وأعضاء من لجنة الشراء المحلي.

الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق احتياجات قطاع الصحة وكيفية توفيرها من بنود الامداد الطبي بشكل انسيابي ومعالجة كافة المختنقات لا سيما ما يصاحب انتهاء العام المالي للشركات المصنّعة والعراقيل المصاحبة لذلك.

ومن جانبه، شدد السراج على أهمية الانتهاء من أعمال لجنة العطاءات العامة بأسرع وقت ممكن ليتسنى حل مشاكل الامداد الطب مع الاستفادة من خبرات اللجان السابقة العاملة في ذات المجال وصولا إلى ما يفيد ويخدم الصالح العام.