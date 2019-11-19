ليبيا – قال عضو مجلس النواب على السعيدي إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تكيل بمكيالين بسبب خروجها عن اختصاصاتها حسب قرار مجلس الأمن، متهماً إياها بإرباك المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا.

السعيدي أكد في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء على أن إدراك البعثة الأممية بأن ما يسمى بالمجلس الاستشاري للدولة وكذلك المجلس الرئاسي لم يتم تضمينهما ضمن الإعلان الدستوري.

ولفت إلى أن الجسمين في حكم الباطل وكل قرارات الرئاسي التي يصدرها باطلة والدليل إبطال القضاء للكثير منها.

كما أعرب عن أسفه لسياسة الأمر الواقع تحت رعاية البعثة الأممية في ليبيا، منوهاً إلى أن الغاية والغرض من ذلك هي إطالة أمد الأزمة الليبية.

وأشار عضوة مجلس النواب إلى أن ساعة الحسم لإنهاء ما وصفه بـ “المهزلة في طرابلس” ستتم خلال أيام.