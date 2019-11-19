ليبيا – التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير لبحث عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأزمة الليبية.

السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح وفقاً لمكتبه الإعلامي بأن رئيس الجمهورية الألمانية أشاد بالدور المحوري الذى تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار فى الشرق الأوسط وأفريقيا خاصةً في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب وتحقيق التعايش بين الأديان ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليم.