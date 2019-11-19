برلين – دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى مساعدة القارة الإفريقية في محاربة الفقر، مؤكدا أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نموا وأكثرها جذبا للاستثمار الأجنبي.

وقال الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، على هامش اجتماعات مبادرة قمة مجموعة العشرين وإفريقيا في برلين: “هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الإفريقية على نحو غير مسبوق”.

وأضاف: “نسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية”، وتابع: “مشاريع الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي”.

ووصل الرئيس المصري مساء أمس الاثنين إلى مقر الرئاسة الألمانية، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

كما شارك السيسي في اللقاء الذي جمع شتاينماير برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ومن ثم في عشاء العمل.

ومن المقرر أن يجري السيسي مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، غدا الأربعاء، في ختام زيارته الحالية لألمانيا.

المصدر: وكالات