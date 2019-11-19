مصر – كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن بناء نفق جديد في سيناء، يضاف إلى أنفاق بورسعيد التي تم افتتاحها في شهر مايو الماضي.

وقال السيسي خلال كلمة مقتضبة في ختام أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار في إفريقيا على هامش قمة العشرين وإفريقيا المنعقدة في برلين: “قمنا ببناء 4 أنفاق في سيناء ونقوم بإنشاء خامس، وستكون هناك إدارة مصرية وألمانية في تلك المشروعات”.

وأوضح الرئيس المصري أن “مصر تتعامل مع العديد من الشركات الدولية والألمانية في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن هناك عجزا في قطاع الطاقة وعلينا استخدام موارد أخرى”.

وكان الرئيس المصري قد افتتح، في مايو 2019، عددا من الأنفاق التي تربط سيناء بمدن القناة والدلتا.

المصدر: الأهرام