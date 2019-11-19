ليبيا – زعم عضو مجلس الدولة الإستشاري عبد الرحمن الشاطر إن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) مستمر في عدوانه ولا تعنيه إحاطات المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن.

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أمس الاثنين، قال:” إحاطة غسان سلامة أمس لمجلس الأمن سبقتها وجبة افطار مكونة من 37 ضحية قدمها حفتر ووجبة عشاء بقصف جوي عنيف لمصراتة رسالتين بانه مستمر في عدوانه ولا تعنيه الإحاطات، في المقابل قدمت حكومة الوفاق بانها تستجدي الغير ليفعلوا ما ينبغي ان تفعله ولم تفعله بكفاءة”.