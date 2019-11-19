روسيا – تصدر الملف الأوكراني الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والفرنسي، إيمانويل ماكرون، امس الاثنين، حسبما أورد الكرملين.

وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان، إلى أن المكالمة، التي بادر إليها الجانب الفرنسي، ركزت على بحث الوضع في أوكرانيا، نظرا للاستعدادات الجارية حاليا لعقد قمة “رباعية النورماندي” (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا) المخطط لها في باريس، في 9 ديسمبر المقبل.

وبحسب البيان، فقد أشار الجانبان إلى ضرورة أن يسهم اللقاء المرتقب في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا “في أسرع وقت وعلى أكمل وجه”.

وتابعت الرئاسة الروسية قائلة إنه “في هذا الصدد، جرت الإشارة إلى ضرورة تنفيذ كييف التزاماتها المتعلقة بالجوانب السياسية من التسوية الداخلية الأوكرانية”، موضحة أن “الحديث يدور، في المقام الأول، عن دخول قانون الوضع القانوني الخاص لمنطقة دونباس حيز التنفيذ”.

كما ذكر البيان أن بوتين أبلغ ماكرون بأن روسيا سلمت لممثلي كييف، اليوم، في مياه البحر الأسود، ثلاث سفن حربية أوكرانية استخدمت في حادث 18 نوفمبر الماضي في منطقة مضيق كيرتش.

المصدر: موقع الرئاسة الروسي