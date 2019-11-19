الكويت تتحدث عن “مؤشر نحو التقدم في حل الأزمة الخليجية” واتصالات “لبلورة نهايتها سريعا”

الكويت تتحدث عن “مؤشر نحو التقدم في حل الأزمة الخليجية” واتصالات “لبلورة نهايتها سريعا”

الكويت – أعرب نائب وزير خارجية الكويت، خالد الجار الله، عن تفاؤله من حدوث اتصالات على كل المستويات الخليجية ستؤدي إلى بلورة نهاية الأزمة في المنطقة، متحدثا عن مؤشر نحو التقدم في هذا السياق.

وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين على هامش حضوره الحفل الذي أقامته سفارة فلسطين لدى الكويت بمناسبة عيد بلادها الوطني، إن مشاركة المنتخبات الخليجية في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 24″، المقرر أن تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، “مؤشر على تقدم نحو حل الأزمة بين الأشقاء”.

وأضاف الجار الله، حسبما نقلته وكالة “كونا” الكويتية الرسمية: “هناك خطوات أخرى ستعقب هذه الخطوة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح للوصول إلى النتائج الإيجابية”.

وأعرب عن تفاؤله في أن تكون هناك اتصالات على كافة المستويات الخليجية لبلورة نهاية سريعة لهذه الأزمة.

وحول تحديد موعد للقمة الخليجية المقبلة، قال الجار الله إنه لم يتحدد حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات وزارية عقدت في إطار التحضير للقمة القادمة.

المصدر: كونا