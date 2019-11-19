نيبال – قاد بدر المطوع منتخب الكويت للفوز خارج أرضه على حساب نيبال 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء، ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأحرز القائد المطوع هدف الفوز لمنتخب بلاده من تسديدة هائلة بيسراه في الشباك من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 28 من زمن المباراة.

ورفع منتخب الكويت رصيده إلى 10 نقاط من خمس مباريات في المركز الثاني في المجموعة الثانية، متأخرا بنقطتين عن أستراليا صاحبة الصدارة التي لعبت 4 مباريات.

وتتأهل الفرق الفائزة بصدارة المجموعات الثماني، بالإضافة لأفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني، إلى الدور الثالث في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المصدر: وكالات