واشنطن – اكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي “تاو تشانغ”، إن السياسة النقدية التيسيرية (خفض أسعار الفائدة)، تدعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب، لكنه حذر من تداعيات تسهيل الظروف المالية على بعض القطاعات.

وخلال الشهور الماضية، شرعت بنوك مركزية كبرى في خفض أسعار الفائدة، لمواجهة تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الاتحادية 3 مرات خلال 2019، لتصل إلى نطاق 1.5 – 1.75 بالمئة.

وأضاف تاو في بيان أصدره الصندوق اليوم، أن “ضعف النشاط الاقتصادي وزيادة مخاطر الهبوط، دفعا إلى اتخاذ موقف أكثر ميلا لتيسير السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: السياسة النقدية التيسيرية تدعم الاقتصاد العالمي على المدى القريب، لكن الظروف المالية السهلة تشجع على المخاطرة المالية وتغذي نقاط الضعف في بعض القطاعات.

وشدد أن التوترات التجارية المستمرة ومواطن الضعف المالية، تؤدي إلى زيادة عدم اليقين للاقتصاد العالمي.

وخفض النقد الدولي مؤخرا، توقعاته لمعدل النمو إلى 3 بالمئة في 2019، أدنى مستوى منذ 2008-2009.

وقال تاو: “بينما نتوقع ارتفاع معدل النمو العالمي إلى 3.4 بالمئة في 2020، تشير المخاطر السلبية إلى أن الوتيرة قد تكون ضعيفة”.

وأوضح أن الأسواق المالية العالمية تأثرت بالتوترات التجارية والمخاوف المتزايدة بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

الأناضول