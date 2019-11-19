طوكيو – وافق مجلس النواب الياباني، الثلاثاء، على اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يخفض التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية، ويدخل حيز التنفيذ في عام 2020، حسبما أفادت وكالة ” كيودو” اليابانية للأنباء.

وتعني الموافقة، أن الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، ينتظر موافقة مجلس الشيوخ الياباني.

وبموجب الاتفاق، ستخفض اليابان تدريجيا الرسوم الجمركية البالغة 38.5 بالمئة على لحوم الأبقار الأمريكية إلى 9 بالمئة، كما تلغي الرسوم على واردات لحم الخنزير الأمريكي.

ويتيح الاتفاق لمنتجات أمريكية أخرى، مثل الجبن والنبيذ والقمح، للدخول بشكل أكبر إلى السوق اليابانية.

وستقوم الولايات المتحدة من جانبها، بإزالة أو تخفيض التعريفات الجمركية على بعض أنواع معدات التصنيع، وكذلك على المنتجات الصناعية الأخرى، بما في ذلك أجزاء مكيفات الهواء والقطارات من اليابان.

وفي 25 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب التوصل لاتفاق تجاري محدود مع اليابان، مع سعيهما للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي 2018، بلغت واردات طوكيو من واشنطن، 1.6 مليار دولار لحوم خنزير، وأكثر من ملياري دولار لحوم بقر، و2.8 مليار دولار من الذرة، وفق أرقام رسمية.

الأناضول