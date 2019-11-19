ليبيا – كشف عضو مجلس النواب المنقطع علي أبوزعكوك القيادي في التنظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين عن تفاصيل الندوة التي أقيمت في طرابلس من قبل “التجمع الوطني الليبي لثوار 17 فبراير”.

بوزعكوك أشار في تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الندوة تهدف لزيادة الوعي ومناقشة ملف مؤتمر برلين.

وتابع قائلاً:” في الحقيقة معظم الكلام الذي حصل لم يكن فيه الكثير من الإيضاحات حول مؤتمر برلين والمؤتمر للأسف هو للقضية الليبية ويغيب عنه الليبيين طبعاً هذه من القضايا الخطيرة أن المجتمع الدولي يريد التخطيط لليبيا ويرسم لها مستقبلها بدون مشاركة الليبيين، أهم بند في مؤتمر برلين هو كيفية إيقاف ضخ الأسلحة للأطراف الليبية بالذات للمجرم حفتر ومليشياته”.

ولفت إلى أن الندوة تطرقت لطرح ملفات أخرى وبعض الإيضاحات والإضاءات الطيبة، لافتاً إلى أن ملف مؤتمر برلين بالذات يتضمن نقص كامل بالمعلومات والأهداف والرؤى المستقبلية حوله.

كما أرجع الضعف في تناول مؤتمر برلين إلى الوضع الليبي خاصة أن الليبيين بصفة خاصة ينقصهم مصادر المعلومات حول هذا المؤتمر ومن سيشارك به إلى جانب دول مجلس الأمن.

وذكر أن هناك بعض المعلومات تشير إلى إحتمالية حضور تونس والجزائر كدول جوار والإمارات بإعتبارها من دول الدعم السياسي لمن وصفهم بـ “حفتر ومليشياته” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه، مشدداً على حاجة الليبيين إلى توفير المعلومات الدقيقة والكافية حول هذه البرامج قبل خوضها.