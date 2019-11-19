واشنطن – ذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستستأنف عقوباتها على منشأة فوردو الإيرانية الخاصة بتخصيب اليورانيوم، اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر وزارة الخارجية: “الولايات المتحدة تلغي الاستثناءات في العقوبات بحق منشأة فوردو النووية اعتبارا من 15 ديسمبر 2019”.

وأوضح بومبيو أن هذا الإجراء يأتي ردا على قرار السلطات الإيرانية إعادة إطلاق عملية تخصيب اليورانيوم في فوردو.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “الحجم الصحيح لتخصيب اليورانيوم بالنسبة إلى أكبر دولة ممولة للإرهاب في العالم هو صفر… لا سبب قانونيا لاستئناف إيران تخصيب اليورانيوم في هذه المنشأة التي كانت سرية سابقا”.

وأعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية رسميا، يوم 6 نوفمبر، بدء عملية تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو في إطار خفض إيران التزاماتها ضمن الاتفاق النووي.

وأكدت إيران، في وقت سابق، إطلاق المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، والذي تم إبرامه عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة في 8 مايو 2018، وما تصفه طهران بعدم تنفيذ الأطراف الأوروبية لتعهداتها لتخفيف الخسائر الاقتصادية للجمهورية الإسلامية بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: وكالات